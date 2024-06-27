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«В мясе одни микробы»: Роскачество озвучило бренды филе цыпленка, которые не следует брать

Мясо цыпленка-бройлера занимает одно из ведущих мест на российской кулинарной сцене, но вокруг его производства существует множество опасений и мифов, связанных с использованием гормонов, антибиотиков и других веществ.

dzen.ru

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Мясо цыпленка-бройлера занимает одно из ведущих мест на российской кулинарной сцене, но вокруг его производства существует множество опасений и мифов, связанных с использованием гормонов, антибиотиков и других веществ.

Масштабное исследование Роскачества

С 2016 года Роскачество взяло под свою лупу тушки цыпленка-бройлера от 33 торговых марок. Итоги исследования показали значительные улучшения в безопасности продукции по сравнению с предыдущими годами. Проблемы с сальмонеллой, листериями и превышениями норм антибиотиков, которые были актуальны в 2016 году, ушли в прошлое, демонстрируя уверенные шаги российской индустрии птицеводства на пути к улучшению культуры производства.

Текущие проблемы и рекомендации

Несмотря на успехи, в 2024 году Роскачество выявило превышение количества микроорганизмов в 5-ти марках («Акашево», «Благояр», «Алтайский бройлер», «Наша птичка» и «Петруха»). Это указывает на нарушения температурного режима при транспортировке или хранении. Потребление такой курицы не рекомендуется, сообщили на информационном портале progorod33.

Также в редких случаях встречаются жалобы на наличие в курице трахеи, легких и других внутренностей, что является недопустимым и не должно встречаться в потрошеной курице. Это не только неприятно для потребителей, но и неэтично со стороны производителей, так как такие элементы могут увеличивать вес продукции, не добавляя питательной ценности.

Развенчание мифов

Одним из распространенных мифов является использование влагоудерживающих агентов в мясе птицы. Роскачество подтвердило, что в России использование таких веществ в мясе птицы запрещено, и превышения допустимого количества фосфатов не было выявлено.

Непрерывные усилия по улучшению качества

Роскачество не остановилось на одних только исследованиях. Ведомство активно работало с производителями и торговыми сетями, стимулируя их к ужесточению контроля качества, проведению дополнительного обучения сотрудников и отправке продукции на повторные испытания. Эти усилия направлены на то, чтобы каждый потребитель в России мог быть уверен в качестве и безопасности купленной курицы.

Благодаря таким инициативам Роскачества российский рынок мяса цыпленка-бройлера становится все более прозрачным и безопасным для потребителей, что способствует доверию и удовлетворенности покупателей.

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