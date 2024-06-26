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«В мясе одни микробы»: Роскачество назвало бренды филе цыпленка, которые не следует брать

Мясо цыпленка-бройлера – король российских кухонь. Но за его популярностью кроется множество опасений, среди которых добавление гормонов, антибиотиков, хлорки. Роскачество провело масштабное исследование, чтобы отделить мифы от реальности.

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Мясо цыпленка-бройлера – король российских кухонь. Но за его популярностью кроется множество опасений. Гормоны, антибиотики, хлорка, «водяные инъекции» – правда ли всё это? Роскачество провело масштабное исследование, чтобы отделить мифы от реальности и защитить права потребителей.

С 2016 года эксперты Роскачества исследовали тушки цыпленка-бройлера 33 торговых марок. Хорошая новость – по сравнению с 2016 годом безопасность продукции значительно выросла. Сальмонелла, листерии и превышения по антибиотикам остались в прошлом. Культура производства в России делает уверенные шаги вперед.

Однако расслабляться рано.В 2024 году в пяти марках («Акашево», «Благояр», «Алтайский бройлер», «Наша птичка» и «Петруха») обнаружено превышение по количеству микроорганизмов (КМАФАнМ). Это свидетельствует о нарушениях температурного режима при транспортировке или хранении. Употреблять такую курицу не рекомендуется, о чем сообщает progorod33.

А как насчет «несъедобных сюрпризов» внутри тушки? Жалобы на трахеи, легкие и прочие «внутренности» не беспочвенны, но встречаются редко. Из 19 исследованных марок лишь одна («Куриное царство») содержала подобный «довесок». Напоминаем, что потрошеная курица не должна продаваться с такими «бонусами», которые увеличивают вес, но не пригодны в пищу.

Миф о «накачанной» курице Роскачество также развенчало. В России запрещено использовать влагоудерживающие агенты в мясе птицы. Эксперты не выявили превышения допустимого количества фосфатов.

Роскачество не ограничилось публикацией результатов. С производителями и торговыми сетями проведена серьезная работа. Компании оперативно отреагировали на выявленные недостатки и приняли меры: ужесточили контроль качества, провели дополнительное обучение сотрудников, отправили продукцию на повторные испытания.

Борьба за качественную и безопасную продукцию продолжается. Роскачество стоит на страже интересов потребителей, стимулируя производителей к постоянному совершенствованию.

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