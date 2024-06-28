«В мясе одни микробы»: эксперты Роскачества назвали бренды филе цыпленка, которые не следует брать

Куриное мясо постоянно остается в топе предпочтений российских потребителей, однако вокруг его производства крутятся дискуссии о возможном использовании гормонов и антибиотиков. Роскачество взяло на себя задачу развенчать мифы и предоставить объективные данные о состоянии отечественной птицеводческой продукции.

Обширное исследование и его результаты

Начиная с 2016 года, Роскачество регулярно анализирует тушки цыпленка-бройлера от различных производителей. Свежие данные исследований свидетельствуют о значительном прогрессе в безопасности и качестве продукции. Вопросы, связанные с наличием сальмонеллы и листерии, а также с превышением уровня антибиотиков, которые были актуальны несколько лет назад, теперь успешно решены.

Актуальные проблемы и пути их решения

Несмотря на общий прогресс, в 2024 году выявлены проблемы с превышением норм микроорганизмов у нескольких производителей, включая такие бренды как «Акашево» и «Благояр». Такие данные указывают на возможные нарушения условий транспортировки или хранения, что требует немедленного внимания производителей, сообщает издание «Про Город Владимир».

Разрушение мифов и укрепление доверия

Одним из наиболее устойчивых мифов является добавление в мясо птицы влагоудерживающих агентов. Роскачество утверждает, что в России строго контролируется использование таких веществ, и в текущих исследованиях не выявлено нарушений.

Постоянная работа по повышению качества

Роскачество активно взаимодействует с птицеводческими компаниями и ретейлерами, стимулируя их к соблюдению высоких стандартов. Регулярные обучения, повторные проверки и ужесточенный контроль помогают улучшать качество продукции, что направлено на защиту интересов российских потребителей.

Эти действия постепенно превращают российский рынок куриного мяса в один из наиболее прозрачных и безопасных, укрепляя доверие и обеспечивая удовлетворенность покупателей.