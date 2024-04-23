В магазинах «Пятерочка» российских покупателей начали кормить кактусами

Предложение приобрести драконовый фрукт стало популярным среди потребителей.

В магазинах сети "Пятерочка" покупатели впервые могут попробовать питахайю - плоды гилоцереуса, вьющегося кактуса. Сотрудники супермаркетов отмечают, что ранее этот фрукт не продавался, поэтому покупатели задают множество вопросов. Они интересуются: что это за фрукт и с чем его комбинировать?

Например, в одном из магазинов сети в Сызрани этот экзотический продукт предлагается по цене 450 рублей за килограмм. Внешне питахайя имеет красно-розовую кожуру с изящными зелеными листьями. Внутри плода находится белая мякоть с съедобными семенами.

Изначально культуру этого кактуса находили в Мексике и Америке. В XIX веке он был завезен в Азию, где его прозвали "драконовым" из-за необычной внешности. По легенде, в древности крылатые ящеры нападали на людей. Погибая в бою, дракон отдавал свое сладкое сердце, которое оказывалось фруктом в чешуйчатой оболочке.

Питахайя обладает сладким и сочным вкусом, напоминающим смесь киви, арбуза и груши с легким ореховым оттенком.