В магазинах «Пятерочка» покупателей начали кормить кактусами

Людям предлагают приобрести драконовый фрукт.

В магазинах сети "Пятерочка" покупатели впервые могут попробовать питахайю, плоды гилоцереуса – вьющегося кактуса. Продавцы утверждают, что этот фрукт никогда ранее не был доступен для покупки, поэтому они оказались засыпаны вопросами от людей, которые спрашивают: что это такое и с чем его можно употреблять?

Например, в одном из магазинов "Пятерочка" в Сызрани этот экзотический продукт был выставлен на продажу по цене 450 рублей за килограмм. Внешне питахайя красно-розовая, с зелеными листьями. Внутри фрукта находится белая мякоть с съедобными семенами.

Этот кактус первоначально произрастал в Мексике и Америке. В XIX веке его привезли в Азию, где из-за необычной кожуры фрукт стали называть драконовым. По легенде, в древности крылатые ящеры нападали на людей. Умирая в бою, дракон отдавал своё сладкое сердце, которое превратилось в фрукт с чешуйчатой оболочкой.

Питахайя сладкая и сочная, по вкусу напоминает киви, арбуз или грушу с оттенками ореха.