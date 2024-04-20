Новости России
· 16+ · Алина Алмакаева

В мае пенсии не ждите: российских пенсионеров огорошили неприятным сюрпризом

В мае пенсии не ждите: российских пенсионеров огорошили неприятным сюрпризом

Подписаться в Telegram

В преддверии майских праздников 2024 года российское правительство внедрило изменение в график пенсионных выплат, предоставив пенсионерам возможность получить две пенсии в апреле. Это решение направлено на обеспечение дополнительной поддержки старшему поколению в период праздников.

Основные моменты новой политики включают в себя следующее:

- Расписание выплат: первая пенсия будет произведена в начале апреля, а вторая — 27 апреля, перед майскими праздниками.
- Праздничный бонус: вторая выплата включает в себя бонус, размер которого зависит от региона проживания, и колеблется от 10 000 до 25 000 рублей.
- Подготовка и проверка: пенсионеры призываются заранее уточнить информацию о размере и дате выплат в своих региональных отделениях пенсионного фонда, чтобы грамотно спланировать свои финансы.

Эти новации способствуют улучшению финансового положения пожилых граждан, обеспечивая дополнительные средства в период, требующий дополнительных расходов. Помимо этого, мера стимулирует потребление и может оказать положительное воздействие на внутренний рынок, увеличивая траты на товары и услуги.

Для пенсионеров рекомендуется:

- Запланировать расходы: использовать двойную выплату для покрытия повышенных расходов или для накоплений.
- Информационная подготовка: обратиться в местные пенсионные фонды для получения точных данных о пенсии и предстоящих изменениях в расписании выплат.

Это решение является частью усилий государства по повышению уровня социальной защиты пенсионеров и отражает стремление к обеспечению стабильности и поддержки наиболее уязвимой категории граждан.

Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

У стройки гостиниц на «Миллениуме» собрались полицейские и автобусы

Лонгриды

22 часа назад

Сокращение часов по обществознанию и военная подготовка: что ждет казанских школьников в 2025 году?

потравить тараканов в квартире москва санслужба

Новости Татарстана

день назад

Депутаты на заседании задумались над изменением часового пояса Татарстана

Интересное в Казани

2 дня назад

Послабление в правилах сдачи экзамена в ГАИ: казанцам рассказали как получить водительские права в 2024 году

наливной пол цена за м2 работа в Новосибирске

Новости Татарстана

день назад

Главу Тукаевского района Татарстана отправили в изолятор на 2 суток

Новости Татарстана

день назад

Жительницу Казани Татарстана судят за реабилитацию нацизма и дискредитацию ВС РФ

Новости Татарстана

день назад

Марата Клубнику наказали за торговлю клубникой под стенами Казанского Кремля

Новости Татарстана

день назад

СК РФ официально подтвердил задержание главы Тукаевского района Камаева
Лонгриды
2 дня назад

Очередная атака БПЛА по Татарстану: вот что известно на данный момент

Очередная атака БПЛА по Татарстану: вот что известно на данный момент

Новости Татарстана

день назад

Украинские кибер-террористы атаковали СМИ «Казанский репортёр»

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане дефицит инженеров и рабочих промышленных предприятий

Новости Татарстана

день назад

Госсовет Татарстана досрочно прекратил полномочия депутата Раиса Сулейманова

Новости Татарстана

день назад

Тренера «Рубина» Рашида Рахимова отстранили на 2 игры за оскорбительное поведение
В Бугульминском районе в ДТП погибли 3 человека
Новости Татарстана
день назад

В Бугульминском районе в ДТП погибли 3 человека

Новости Татарстана

2 дня назад

В Казани, по данным аналитиков Яндекса, чаще всего покупают свиной шашлык

Новости Татарстана

2 дня назад

Жительница Нижнекамска забрала 35 млн рублей из кассы банка и получила 7,5 лет

Новости Татарстана

2 дня назад

Татарстан столкнется с аномально жаркой погодой с 18 по 23 апреля
Вот как казанские девушки привлекают внимание мужчин
Гид по скидкам Казани
4 дня назад

Вот как казанские девушки привлекают внимание мужчин