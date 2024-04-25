В мае пенсии не ждите: пожилых россиян шокировали неприятным сюрпризом
build-experts.ru
Стало известно, что в апреле текущего года пожилые граждане столкнутся со значительными изменениями в графике пенсионных выплат.
В преддверии майских праздников, правительство приняло решение о выдаче двух выплат в апреле, в то время как в мае пенсионные выплаты не будут производиться.
Особенности изменений в пенсионных выплатах:
- Двойные выплаты в апреле: Пенсионеры получат первую выплату в начале апреля и вторую — 27 числа. Это решение направлено на смягчение финансовых трудностей в мае, когда выплаты пропустят.
- Бонус к апрельской выплате: Ко второй пенсии апреля будет добавлен бонус до 25 000 рублей в зависимости от региона проживания пенсионера.
Эти изменения направлены не только на поддержание благосостояния пенсионеров, но и на стимулирование экономической активности в преддверии праздников. Дополнительные выплаты могут способствовать увеличению потребительских расходов, что положительно скажется на общей экономической ситуации.
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