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В мае пенсии не ждите: пожилых россиян шокировали неприятным сюрпризом

В мае пенсии не ждите: пожилых россиян шокировали неприятным сюрпризом

build-experts.ru

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Стало известно, что в апреле текущего года пожилые граждане столкнутся со значительными изменениями в графике пенсионных выплат.

В преддверии майских праздников, правительство приняло решение о выдаче двух выплат в апреле, в то время как в мае пенсионные выплаты не будут производиться.

Особенности изменений в пенсионных выплатах:

  • Двойные выплаты в апреле: Пенсионеры получат первую выплату в начале апреля и вторую — 27 числа. Это решение направлено на смягчение финансовых трудностей в мае, когда выплаты пропустят.
  • Бонус к апрельской выплате: Ко второй пенсии апреля будет добавлен бонус до 25 000 рублей в зависимости от региона проживания пенсионера.

Эти изменения направлены не только на поддержание благосостояния пенсионеров, но и на стимулирование экономической активности в преддверии праздников. Дополнительные выплаты могут способствовать увеличению потребительских расходов, что положительно скажется на общей экономической ситуации.

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