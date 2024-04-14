В мае пенсии не будет: ситуация в стране готовит сюрприз для россиян

Людям старше 65 лет открывается возможность получать дополнительные выплаты к своей основной пенсии. Это применимо к тем, кто продолжает работать после выхода на пенсию. Важно отметить, что размер дополнительной пенсии будет ниже основной. Информацию об этом опубликовали на сайте primpress.ru.

Многие пенсионеры не осведомлены о праве на вторую пенсию, что делает ее приятным бонусом. Несколько групп населения имеют право на эту выплату. В числе таких лиц — пенсионеры по выслуге лет, военнослужащие и сотрудники силовых структур, а также получающие инвалидную пенсию от этих организаций. После достижения определенного возраста — 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин, они могут претендовать на дополнительную пенсию от социального фонда.

Эта пенсия — страховая по старости, но ее назначение требует не только определенного возраста. Основное условие — наличие определенного стажа по гражданской специальности, вне силовых ведомств, что подразумевает наличие достаточного количества пенсионных баллов. В текущем году требуется минимум 15 лет страхового стажа и 28,2 пенсионных коэффициента для получения этой пенсии. Однако, вторая пенсия начисляется без учета фиксированной выплаты, что уменьшает ее сумму на более 8 тысяч рублей, а средний размер составит около 14 тысяч рублей.