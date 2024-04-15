Новости России
· 16+ · Артем Акчурин

В мае пенсии не будет: ситуация в стране готовит сюрприз для пожилых граждан

В мае пенсии не будет: ситуация в стране готовит сюрприз для пожилых граждан

Подписаться в Telegram

Людям, достигшим 65-летнего возраста, предоставляется возможность получить дополнительные деньги к своей основной пенсии, если они продолжали работать после выхода на пенсию. Следует отметить, что размер этой дополнительной выплаты будет меньше основной пенсии. Информация об этом опубликована на сайте primpress.ru.

Многие пенсионеры даже не подозревают о наличии у них права на вторую пенсию, что делает эту дополнительную выплату приятным дополнением. Для получения права на такую пенсию подходят определенные категории населения.

Это включает лиц, которым была присуждена пенсия за выслугу лет, а также бывших военных и сотрудников правоохранительных органов. Также этот вариант может быть доступен для лиц, получающих пенсию по инвалидности из вышеупомянутых организаций. После достижения определенного возраста – 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин – они имеют право на дополнительную пенсию от Социального фонда.

Эта пенсия является страховой по возрасту. Однако для ее назначения необходимо не только достижение определенного возраста, но и иметь определенный стаж работы по гражданской специальности, а не в силовых структурах. Это предполагает наличие определенного количества пенсионных баллов.

Для получения такой пенсии в текущем году необходимо иметь как минимум 15 лет страхового стажа и 28,2 пенсионных коэффициента. При выполнении этих условий пенсия будет назначена. Следует отметить, что в случае второй пенсии она будет начисляться без учета фиксированной выплаты, что приведет к ее уменьшению на более чем 8 тысяч рублей. Таким образом, средний размер такой пенсии составит около 14 тысяч рублей.

Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане из-за загрязнения реки с карты пропала деревня

Новости Татарстана

22 часа назад

Артем Лукоянов рассказал о своем будущем в «Ак Барсе»

эффективные гели от тараканов

Новости Татарстана

день назад

Прокуратура РТ проводит проверку после столкновения паромов на Волге

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

Казанские врачи объяснили, почему отправляют пациентов в платные клиники

ремонт бампера из пластика цена в Москве

Новости Казани

день назад

В Казани были слышны сирены гражданской обороны

Новости Татарстана

4 часа назад

В Тукаевском районе Татарстана отец и сын получили удар током

Новости Татарстана

5 часов назад

В Советском районе Казани без воды остались общежитие КФУ и детсады

Новости Казани

день назад

Из-за ремонта на Баумана «Казанскому коту» пришлось переехать
Новости Татарстана
3 часа назад

В Республике Татарстан ввели новую меру поддержки многодетным

В Республике Татарстан ввели новую меру поддержки многодетным

Новости Татарстана

12 минут назад

Пожар на Малой Крыловке в Казани локализован

Новости Татарстана

42 минуты назад

Работники казанского кладбища «Курган» опровергли размытие могил

Новости Татарстана

2 часа назад

В Казани водитель сбил 11-летнего ребенка и скрылся с места ДТП

Новости Татарстана

3 часа назад

Власти Татарстана попросили обеспечить всем регионам закупку лекарств от редких болезней
Мэр Набережных Челнов поручил провести ремонт разбитых большегрузами дорог
Новости Татарстана
27 минут назад

Мэр Набережных Челнов поручил провести ремонт разбитых большегрузами дорог

Новости Татарстана

4 часа назад

В Тукаевском районе Татарстана отец и сын получили удар током

Новости Татарстана

5 часов назад

Очевидцы сняли на видео клубы дыма на лугах в Елабужском районе Татарстана

Новости Татарстана

22 часа назад

В Татарстане рабочая неделя начнется с грозы и потепления до +16
Кто вправе вскрывать двери без хозяев? Опубликован полный перечень агентств и служб, которым это разрешено без последствий.
Полезное
6 дней назад

Кто вправе вскрывать двери без хозяев? Опубликован полный перечень агентств и служб, которым это разрешено без последствий.