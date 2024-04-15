В мае пенсии не будет: ситуация в стране готовит сюрприз для пожилых граждан

Людям, достигшим 65-летнего возраста, предоставляется возможность получить дополнительные деньги к своей основной пенсии, если они продолжали работать после выхода на пенсию. Следует отметить, что размер этой дополнительной выплаты будет меньше основной пенсии. Информация об этом опубликована на сайте primpress.ru.

Многие пенсионеры даже не подозревают о наличии у них права на вторую пенсию, что делает эту дополнительную выплату приятным дополнением. Для получения права на такую пенсию подходят определенные категории населения.

Это включает лиц, которым была присуждена пенсия за выслугу лет, а также бывших военных и сотрудников правоохранительных органов. Также этот вариант может быть доступен для лиц, получающих пенсию по инвалидности из вышеупомянутых организаций. После достижения определенного возраста – 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин – они имеют право на дополнительную пенсию от Социального фонда.

Эта пенсия является страховой по возрасту. Однако для ее назначения необходимо не только достижение определенного возраста, но и иметь определенный стаж работы по гражданской специальности, а не в силовых структурах. Это предполагает наличие определенного количества пенсионных баллов.

Для получения такой пенсии в текущем году необходимо иметь как минимум 15 лет страхового стажа и 28,2 пенсионных коэффициента. При выполнении этих условий пенсия будет назначена. Следует отметить, что в случае второй пенсии она будет начисляться без учета фиксированной выплаты, что приведет к ее уменьшению на более чем 8 тысяч рублей. Таким образом, средний размер такой пенсии составит около 14 тысяч рублей.