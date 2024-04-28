Новости России
· 16+ · Артем Акчурин

В мае пенсия не придет: российских пенсионеров шокировали неприятным сюрпризом

В мае пенсия не придет: российских пенсионеров шокировали неприятным сюрпризом

Подписаться в Telegram

В апреле 2024 года в России пенсионеры столкнутся со значительными изменениями в графике выплат пенсий.

Перед майскими праздниками, известными как длинные каникулы, правительство решило удвоить сумму, выплачиваемую в апреле, и не выплачивать пенсии в мае.

Особенности изменений в пенсионных выплатах:

- Двойная выплата в апреле: пенсионеры получают две выплаты в апреле. Это позволяет пенсионерам лучше планировать свои финансовые расходы в период, когда они не получают выплату в мае.
- Бонус к апрельским выплатам: в дополнение к обычной выплате ко второму пенсионному переводу в апреле добавляется бонус. Эта мера направлена на дополнительную поддержку пенсионеров в преддверии летнего периода.

Влияние на экономику и потребление

Ожидается, что изменения не только помогут пенсионерам справиться с финансовыми трудностями, но и стимулируют потребительские расходы и окажут положительное влияние на экономическую активность в стране. Увеличение свободных средств пенсионеров может повысить спрос на товары и услуги, особенно в секторе розничной торговли.

Пенсионерам рекомендуется заранее планировать свои расходы с учетом новой схемы выплат. Также важно следить за обновлениями в местных пенсионных фондах и использовать существующие источники поддержки.

Эта инициатива правительства подчеркивает его стремление не только обеспечить социальную защиту пожилых людей, но и поддержать экономическое благосостояние страны. Это решение является важным шагом на пути поддержки пенсионеров, особенно учитывая проблемы, с которыми они сталкиваются из-за инфляции и роста цен на основные товары и услуги.

Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

10 часов назад

Географические особенности: в Татарстане изменится время намазов

Интересное в Казани

день назад

Трудолюбие как ключ к успеху: основатель стоматологической клиники начинает рабочий день в 4 утра

после удаления борщевика,что в эту яму насыпать

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане не стали отменять массовые мероприятия в честь Дня Победы

Интересное в Казани

2 дня назад

Освежите свой рацион: казанцам рассказали какие продукты помогают поднять настроение

стоимость ремонта телевизора самсунг в Санкт-Петербурге

Новости Казани

день назад

В Казани ограничат движение транспорта по Горьковскому шоссе

Новости Татарстана

час назад

Гидрометцентр предупреждает о похолодание до -1 градуса в Татарстане

Новости Татарстана

21 час назад

Огонь перекинулся на соседнюю квартиру: в Казани в многоэтажном доме бушует пожар

Новости Казани

8 часов назад

В ДУМ РТ не оценили танцы блогера Айталиева на фоне Кул Шарифа

Новости Казани

день назад

В центре Казани сгорел деревянный частный дом
Новости Татарстана
2 дня назад

В Казани этой ночью была «кровавая» Луна

В Казани этой ночью была «кровавая» Луна

Новости Татарстана

57 минут назад

В Татарстане проводят программу по диспансеризации ветеранов СВО

Новости Татарстана

2 часа назад

Минниханов встретился с Национальным лидером туркменского народа

Новости Казани

2 часа назад

Жителям Казани рассказали о работе общественного электротранспорта в майские выходные

Новости Казани

4 часа назад

В Казани водитель Peugeot не уступил дорогу мотоциклу Yamaha и столкнулся с ним
Юный житель Казани принял участие в старте речной навигации-2024 в Татарстане
Новости Татарстана
2 часа назад

Юный житель Казани принял участие в старте речной навигации-2024 в Татарстане

Новости Татарстана

5 часов назад

Один футболист покинул ФК «КАМАЗ»

Новости Татарстана

5 часов назад

Жителям Татарстана рассказали о графике работы медучреждений в праздничные дни

Новости Татарстана

6 часов назад

Почти на 20% сократился выпуск автомобилей в Татарстане
Вот как казанские девушки привлекают внимание мужчин
Гид по скидкам Казани
6 дней назад

Вот как казанские девушки привлекают внимание мужчин