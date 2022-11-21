В Кремле уточнили планы спецоперации и ответили на вопрос о второй волне мобилизации в РФ

Официальный представитель Кремля, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о стремлении Москвы "взять передышку".

По словам Пескова, Россия планирует достичь всех целей СВО, которые были намечены изначально, и она это непременно сделает.

"Россия стремится достигнуть своих целей спецоперации. Достигнуть этих целей можно различными методами и в разных форматах", — цитирует слова Пескова издание "РБК".

По поводу распространенного и волнующего всех вопроса о второй волне мобилизации в РФ, Песков отметил, что в Кремле это не обсуждалось, но он не может гарантированно говорить за Министерство обороны.