Дмитрий Песков, представитель президента России, опроверг слухи о новом этапе мобилизации для военной операции на Украине, подчеркнув важность верификации информации от глав регионов по этому вопросу.

Одновременно, лидеры Ростовской и Курской областей анонсировали начало следующего этапа мобилизационных действий. Глава Ростовской области, Василий Голубев, заявил о старте реализации новых мобилизационных задач, в то время как Курская область переходит к второй фазе мобилизации.

Информация из Воронежской области также свидетельствует о начале новой стадии мобилизации, с уменьшением числа призываемых и упором на формирование офицерских кадров.