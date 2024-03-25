В Кремле прокомментировали возможность новой волны мобилизации в 2024 году
journalchik.ru
Дмитрий Песков, представитель президента России, опроверг слухи о новом этапе мобилизации для военной операции на Украине, подчеркнув важность верификации информации от глав регионов по этому вопросу.
Одновременно, лидеры Ростовской и Курской областей анонсировали начало следующего этапа мобилизационных действий. Глава Ростовской области, Василий Голубев, заявил о старте реализации новых мобилизационных задач, в то время как Курская область переходит к второй фазе мобилизации.
Информация из Воронежской области также свидетельствует о начале новой стадии мобилизации, с уменьшением числа призываемых и упором на формирование офицерских кадров.
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