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В Кремле прокомментировали возможность новой волны мобилизации в 2024 году

В Кремле прокомментировали возможность новой волны мобилизации в 2024 году

journalchik.ru

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Дмитрий Песков, представитель президента России, опроверг слухи о новом этапе мобилизации для военной операции на Украине, подчеркнув важность верификации информации от глав регионов по этому вопросу.

Одновременно, лидеры Ростовской и Курской областей анонсировали начало следующего этапа мобилизационных действий. Глава Ростовской области, Василий Голубев, заявил о старте реализации новых мобилизационных задач, в то время как Курская область переходит к второй фазе мобилизации.

Информация из Воронежской области также свидетельствует о начале новой стадии мобилизации, с уменьшением числа призываемых и упором на формирование офицерских кадров.

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