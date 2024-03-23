Новости России
· Алина Алмакаева

В Кремле прокомментировали вероятность новой волны мобилизации в 2024 году

В Кремле прокомментировали вероятность новой волны мобилизации в 2024 году

stadion-rus.ru

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию о возможной новой волне частичной мобилизации россиян для участия в "военной спецоперации" на Украине. Он отреагировал на заявления ряда губернаторов, утверждавших о получении новых мобилизационных заданий. Песков подчеркнул необходимость уточнять, о чем именно говорят конкретные губернаторы. В свою очередь, власти Ростовской и Курской областей сообщили о начале второго этапа частичной мобилизации.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев отметил, что исполнение нового мобилизационного задания уже началось. В Курской области также подтвердили окончание первого этапа мобилизации и переход к второму этапу. Кроме того, источники издания "Коммерсантъ-Черноземье" сообщили о старте "второй волны мобилизации" в Воронежской области, где планируется призывать меньше резервистов и делать упор на офицерский состав.

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