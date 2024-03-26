В Кремле прокомментировали вероятность начала новой волны мобилизации в 2024 году

Представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг заявления о планах новой волны масштабного призыва военнообязанных запаса Российской Федерации для участия в операции на Украине.

Песков прокомментировал информацию, распространенную некоторыми губернаторами о предстоящих мобилизационных действиях, призывая к аккуратности в трактовке таких сообщений. Одновременно, официальные лица из Ростовской и Курской областей заявили о запуске следующего этапа мобилизации.

Глава Ростовской области, Василий Голубев, уведомил о начале реализации нового мобилизационного плана. Похожие меры были подтверждены и в Курской области, где начат второй этап мобилизации. По данным от «Коммерсантъ-Черноземье», Воронежская область также приступила к новой фазе мобилизации, сосредоточив внимание на уменьшении количества призываемых резервистов и акценте на подготовке офицеров.