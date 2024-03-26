Новости России
· Ульяна Сенько

В Кремле прокомментировали вероятность начала новой волны мобилизации в 2024 году

В Кремле прокомментировали вероятность начала новой волны мобилизации в 2024 году

bondik-kids.ru

Подписаться в Telegram

Представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг заявления о планах новой волны масштабного призыва военнообязанных запаса Российской Федерации для участия в операции на Украине.

Песков прокомментировал информацию, распространенную некоторыми губернаторами о предстоящих мобилизационных действиях, призывая к аккуратности в трактовке таких сообщений. Одновременно, официальные лица из Ростовской и Курской областей заявили о запуске следующего этапа мобилизации.

Глава Ростовской области, Василий Голубев, уведомил о начале реализации нового мобилизационного плана. Похожие меры были подтверждены и в Курской области, где начат второй этап мобилизации. По данным от «Коммерсантъ-Черноземье», Воронежская область также приступила к новой фазе мобилизации, сосредоточив внимание на уменьшении количества призываемых резервистов и акценте на подготовке офицеров.

Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

В 55 лет скончалась ветеран прокуратуры Татарстана Гузель Самигуллина

Интересное в Казани

2 часа назад

«Путешествие через границы возможного»:  рассказываем об уникальном проекте квест-реальности

сетка на вентиляцию от тараканов вставляющееся

Новости Казани

18 часов назад

Самолет Примакова сделал 6 кругов над Казанью

Интересное в Казани

3 дня назад

Гистероскопия и здоровье. Акушер–гинеколог рассказала о современных методах диагностики в гинекологии специально для жителей Казани.

рефреш бровей в Казани

Новости Татарстана

20 часов назад

Рустам Минниханов призвал не разжигать межнациональную рознь

Новости Татарстана

2 часа назад

У владелицы казанского рынка «Родина» провели обыски

Новости Казани

день назад

В Казани строительство гостиниц-долгостроев у моста «Миллениум» завершат в мае

Новости Казани

день назад

В Казани могут ввести режим повышенной готовности из-за весеннего половодья

Новости Татарстана

день назад

Гендиректор Wildberries предложила Минниханову открыть мегакластер в Татарстане
Новости Казани
4 часа назад

В Казани перенесли запуск каршеринга «Яндекс.Драйв» на неопределенный срок

В Казани перенесли запуск каршеринга «Яндекс.Драйв» на неопределенный срок

Новости Татарстана

21 минуту назад

В Татарстане откроют Республиканскую школу по гольфу

Интересное в Казани

2 часа назад

«Путешествие через границы возможного»:  рассказываем об уникальном проекте квест-реальности

Новости Татарстана

31 минуту назад

В Татарстане объявили о создании индустриального парка «Тура 2.0»

Новости Казани

51 минуту назад

Водитель Kia Rio переехал 16-летнюю девочку в Казани
Стали известны подробности теракта в Москве, который унес не менее 143 жизней
Лонгриды
2 дня назад

Стали известны подробности теракта в Москве, который унес не менее 143 жизней

Новости Татарстана

56 минут назад

Татарстан попал в четверку лидеров по налоговым и неналоговым доходам

Новости Татарстана

час назад

Татарстанским водителям напомнили о мерах безопасности в грядущую непогоду

Новости Татарстана

2 часа назад

Рустаму Минниханову представили нового военкома Татарстана
Будущее загородной недвижимости: ожидания цен и спроса на частные дома в 2024 году
Интересное в Казани
6 дней назад

Будущее загородной недвижимости: ожидания цен и спроса на частные дома в 2024 году