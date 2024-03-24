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· Артем Акчурин

В Кремле прокомментировали вероятность еще одной волны мобилизации в 2024 году

В Кремле прокомментировали вероятность еще одной волны мобилизации в 2024 году

РБК

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Пресс-секретарь президента России, Дмитрий Песков, категорически опроверг информацию о возможной новой волне частичной мобилизации россиян для участия в "военной спецоперации" на Украине.

С его слов, это реакция на заявления нескольких губернаторов, утверждавших о получении новых мобилизационных заданий. Песков настаивает на необходимости ясно выяснить суть заявлений конкретных губернаторов.

Одновременно с этим, власти Ростовской и Курской областей объявили о начале второго этапа частичной мобилизации. Губернатор Ростовской области Василий Голубев подчеркнул, что уже начато исполнение новых мобилизационных задач. В Курской области также подтверждено завершение первого этапа мобилизации, переход к новому этапу.

Неожиданной новостью стали сообщения из источников издания "Коммерсантъ-Черноземье" о старте "второй волны мобилизации" в Воронежской области. Здесь особое внимание уделяется увеличению офицерского состава, а также планируется призывать меньшее количество резервистов.

Эти события акцентируют внимание на сложившейся обстановке и вызывают необходимость внимательного наблюдения за развитием ситуации в указанных регионах.

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