В Кремле прокомментировали вероятность еще одной волны мобилизации в 2024 году

Пресс-секретарь президента России, Дмитрий Песков, категорически опроверг информацию о возможной новой волне частичной мобилизации россиян для участия в "военной спецоперации" на Украине.

С его слов, это реакция на заявления нескольких губернаторов, утверждавших о получении новых мобилизационных заданий. Песков настаивает на необходимости ясно выяснить суть заявлений конкретных губернаторов.

Одновременно с этим, власти Ростовской и Курской областей объявили о начале второго этапа частичной мобилизации. Губернатор Ростовской области Василий Голубев подчеркнул, что уже начато исполнение новых мобилизационных задач. В Курской области также подтверждено завершение первого этапа мобилизации, переход к новому этапу.

Неожиданной новостью стали сообщения из источников издания "Коммерсантъ-Черноземье" о старте "второй волны мобилизации" в Воронежской области. Здесь особое внимание уделяется увеличению офицерского состава, а также планируется призывать меньшее количество резервистов.

Эти события акцентируют внимание на сложившейся обстановке и вызывают необходимость внимательного наблюдения за развитием ситуации в указанных регионах.