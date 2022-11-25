В Кремле ответили на вопросы о вероятности всеобщей мобилизации в России

В Кремле дали пояснения относительно распространившихся слухов о том, что послание президента Совету Федерации в этом году будет по сути объявлением "общей мобилизации страны". По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, которого цитирует РИА Новости, Путин никакой мобилизации объявлять не собирался.

Ранее онлайн-издание "Правда.ру" написало, что Путин сделает обращение до конца года. В нем, как утверждается, речь пойдет о "мобилизации как солдат и офицеров, так и экономики", "новых мировых правилах игры" и судьбе всех россиян.

На вопрос, соответствуют ли действительности эти сведения, Песков ответил отрицательно.