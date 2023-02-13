В Кремле ответили на вопрос о второй волне частичной мобилизации и предупреждении посольства США о ее высоком риске

Песков сделал заявление о вероятности второй волны частичной мобилизации

В России на данный момент не готовится продолжение частичной мобилизации, об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Нет, таких данных нет", — ответил он журналистам, поинтересовавшимся, есть ли в Кремле данные о вероятности объявления второй волны.

Этот вопрос возник в связи с тем, что посольство США в Москве призвало своих граждан, а также обладателей двойного гражданства воздерживаться от поездок в Россию, а тем, кто уже находится на территории страны, немедленно ее покинуть. В дипмиссии пояснили, что это связано с "непредсказуемыми последствиями" конфликта на Украине.

"Такие призывы не посещать Россию и покинуть Россию мы слышим не в первый раз. Они и из Госдепартамента озвучивались неоднократно в последний период. Поэтому это не является какой-то новацией", — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее мы сообщали, что США призвали своих граждан срочно покинуть РФ из-за риска мобилизации.