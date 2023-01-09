В Кремле дали официальный ответ на сообщения о новой волне частичной мобилизации с 15 января

В России не идет приготовлений к новой волне частичной мобилизации. Об этом сегодня, 9 января, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Так пресс-секретарь главы РФ прокомментировал массово тиражируемые в Telegram сообщения о том, что в России ведется подготовка к новой мобилизации, которая ожидается 15 января.

"Все на этот счет было много раз сказано — и в тех же Telegram-каналах. Не нужно придавать такое значение в целом Telegram-каналам", — указал Песков.

Первоисточник информации о мобилизации — официальная власть во главе с президентом России, напомнил Песков.

Напомним, что частичная мобилизация прошла с 21 сентября по 28 октября, были набраны 300 тысяч человек, которые пополнили ряды ВС РФ.

