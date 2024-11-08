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В каждый десятый лифт в стране опасно садиться: их надо экстренно заменить, но денег на это нет

В жилых комплексах России функционирует примерн...

dzen.ru

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В жилых комплексах России функционирует примерно 545 тысяч лифтов, более 78 тысяч, из которых изжили свой ресурс и нуждаются в срочной замене.

По словам первого заместителя министра строительства и ЖКХ РФ Александра Ломакина, выступавшего на мероприятии «Лифт Экспо. Москва 2024», процесс модернизации существенно ускорится благодаря национальному проекту «Инфраструктура для жизни».

Инновационные методы в обновлении лифтов

Ломакин акцентировал внимание на важности расширения финансовых механизмов. Особенно он выделил значимость «Инфраструктурного меню», которое позволит регионам активнее включаться в программу замены устаревших устройств. Текущая дорожная карта модернизации лифтов находится на этапе утверждения в Правительстве РФ, и ожидается, что она будет принята в ближайшие месяцы.

Укрепление поддержки на местах и содействие производителям

Национальный проект не только способствует обновлению лифтов, но и направлен на улучшение качества их монтажа и обслуживания, поддерживая при этом отечественных производителей. При текущем уровне, который составляет около 15 тысяч замен лифтов в год, необходимо значительно увеличить эти темпы для решения проблемы на национальном уровне.

Организация эффективного контроля качества

Сергей Пахомов, председатель Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ, подчеркнул необходимость строгой регуляции всех этапов от производства до эксплуатации лифтов. «Мы стремимся к системе, которая гарантирует высокие стандарты качества и ответственность на всех уровнях, без перехода к монополии», — объяснил он. В ближайшее время предполагается, что Минстрой в сотрудничестве с Госдумой предложит Правительству ряд инициатив по улучшению контроля.

Значение проекта для страны

Проект «Инфраструктура для жизни» играет ключевую роль в обеспечении безопасности и повышении качества жизни граждан, способствуя развитию отечественной промышленности и сервисных компаний в сфере лифтостроения. Успех этой программы станет значимым шагом в развитии всей отрасли, поднимая уровень комфорта жилищного фонда в России.

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