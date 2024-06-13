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В июне вступают в силу новые нормы учета ЖКХ. Всех, у кого есть счетчики, ждут последствия

Начиная с июня 2024 года, владельцы квартир и домов, оборудованные приборами учета коммунальных услуг, столкнутся с новым этапом в управлении домашними расходами.

nerulife.ru

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Начиная с июня 2024 года, владельцы квартир и домов, оборудованные приборами учета коммунальных услуг, столкнутся с новым этапом в управлении домашними расходами.

Законодательные изменения, недавно одобренные, предусматривают отмену обязательного требования к проведению поверки счетчиков, что ранее влекло за собой дополнительные финансовые издержки для граждан.

По решению высшей судебной инстанции РФ, теперь собственникам не нужно будет предоставлять подтверждение о поверке счетчиков. Это изменение должно привести к уменьшению издержек домовладельцев, облегчая их финансовое бремя.

Информационный портал ProГород11 подчеркивает, что среди ключевых аспектов перемен находится возможность пересмотра платежей за 2023 год для тех, кто уже оплатил проверку счетчиков. Предоставляется возможность возврата денег или адаптации будущих платежей, что может существенно улучшить финансовое положение многих семей.

Вместе с положительными моментами, нововведения вносят и некоторые риски. Устранение обязательности поверки счетчиков может способствовать появлению на рынке нелицензированных устройств, что, в свою очередь, может негативно сказаться на точности измерений и окончательных расчетах по коммунальным платежам. Эксперты выражают беспокойство, что такие изменения могут привести к необоснованному снижению платежей, ставя под вопрос справедливость расчетов.

С учетом этих изменений, хотя новая политика и направлена на сокращение финансовых трудностей для домохозяйств, она также требует от государственных регуляторов повышенного внимания к выполнению законодательства и обеспечению честности в учете коммунальных платежей.

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