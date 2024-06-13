В июне к пенсии добавят еще 2710 рублей. Касается абсолютно всех - и работающих, и неработающих

С начала июня текущего года в России вступает в силу значительное изменение в пенсионном законодательстве, направленное на улучшение условий жизни пенсионеров, осуществляющих уход за иждивенцами.

Как сообщает «Наша газета», в рамках этой реформы пенсионеры получат возможность получать дополнительные выплаты в размере 2712 рублей ежемесячно, причем это касается как тех, кто продолжает трудиться, так и тех, кто не работает.

Как оформить доплату

Для того чтобы стать получателем доплаты, пенсионерам необходимо подать соответствующее заявление. Если иждивенцы не достигли совершеннолетия, подтверждать их статус особых усилий не потребуется. Однако для взрослых иждивенцев, продолжающих обучение в дневных отделениях учебных заведений, необходимо будет представить соответствующие подтверждающие документы.

Важным новшеством является отмена прежнего ограничения, согласно которому летние выплаты приостанавливались до осеннего поступления ребенка в учебное заведение. Теперь эти выплаты будут продолжаться на протяжении всего лета, до необходимости предъявления справки о зачислении в осенний период.

Значение реформы

Это обновление пенсионного законодательства значительно облегчит жизнь многих российских семей, в которых пенсионеры берут на себя заботу о младших поколениях. Дополнительные финансы могут быть использованы для повседневных нужд или вложены в образование детей, что сделает поддержку со стороны государства более ощутимой.

Введение новой доплаты к пенсии подчеркивает стремление государства к созданию более справедливых и благоприятных условий для своих пожилых граждан. Это позволяет улучшить их экономическое положение и поддерживает принципы семейных ценностей в сложных экономических условиях. Такие шаги не только повышают благосостояние пожилого населения, но и способствуют укреплению общественной поддержки на всех этапах жизни граждан.