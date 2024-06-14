Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

В июне к пенсии добавят еще 2710 рублей. Касается абсолютно всех граждан - и работающих, и неработающих

С июня 2024 года в России начинает действовать значительное изменение в пенсионном законодательстве, направленное на поддержку пенсионеров.

fotokto.ru

Подписаться в Telegram

С июня 2024 года в России начинает действовать значительное изменение в пенсионном законодательстве, направленное на поддержку пенсионеров, осуществляющих уход за иждивенцами.

Это нововведение обещает улучшить условия жизни многих пенсионеров, предоставляя им дополнительные выплаты.

  • Ключевые детали реформы:

В соответствии с новыми правилами, пенсионеры, как работающие, так и нетрудоустроенные, теперь имеют право на получение ежемесячной доплаты в размере 2712 рублей. Это значительно облегчит финансовое бремя для тех, кто занимается воспитанием младших поколений или уходом за взрослыми иждивенцами, продолжающими обучение.

  • Процесс оформления доплат:

Для получения дополнительных средств пенсионерам необходимо предоставить заявление в соответствующие инстанции. Для несовершеннолетних иждивенцев подтверждение статуса особых усилий не требуется, в то время как для взрослых иждивенцев, продолжающих обучение, нужно будет предоставить документы из учебных заведений.

  • Отмена летних ограничений:

Одним из значимых улучшений является отмена прежнего ограничения, согласно которому выплаты приостанавливались летом до осеннего зачисления ребенка в учебное заведение. Теперь выплаты будут продолжаться весь летний период, что упрощает финансовое планирование для семей.

  • Важность и значение реформы:

Это обновление пенсионного законодательства является значительным шагом в направлении поддержки пенсионеров, взявших на себя заботу о младших поколениях. Дополнительные средства могут быть использованы для повседневных расходов или направлены на образование иждивенцев, укрепляя семейные ценности и предоставляя пенсионерам более стабильное и уверенное финансовое положение.

Эти изменения подчеркивают стремление государства создать справедливые и благоприятные условия для пожилых граждан, что способствует не только улучшению их жизненного стандарта, но и укреплению общественной поддержки, помогая пенсионерам чувствовать себя ценной частью общества даже в сложных экономических условиях.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

«Без выбросов не обойтись»: что происходит с экологией Казани

Интересное в Казани

14 часов назад

Как мы получили уникальный опыт посещения глэмпинга всего в 25 минутах от Казани!

установка сетки в вентиляцию против тараканов

Новости Казани

день назад

В Казани трамвай снес 2 легковушки

Интересное в Казани

3 дня назад

В День России любой второй товар – всего за 1 рубль

баня под ключ с печкой цена в Санкт-Петербурге

Новости Татарстана

10 часов назад

Альберт Бикмуллин, спасший в Юдино падающую с балкона девочку, уходит на СВО

Новости Казани

17 часов назад

В Казани 12 июня горело Арское кладбище

Новости Татарстана

день назад

В Мензелинском районе столкнулись 3 грузовика

Новости Казани

день назад

В Казани простились с героем батальона «Тимер», который спас 126 раненых бойцов

Новости Татарстана

день назад

Метеоролог КФУ объяснил, придет ли в РТ 50-градусная жара
Новости Татарстана
11 часов назад

В Татарстане 14 июня ожидаются грозы, град и ветер до 23 м/с

В Татарстане 14 июня ожидаются грозы, град и ветер до 23 м/с

Новости Казани

11 часов назад

Жительница Казани обвинила «Водоканал» во лжи

Интересное в Казани

9 часов назад

Наркоз, седация или принуждение? Как лечить зубы у детей, чтобы не посеять панический страх перед стоматологом на всю жизнь 

Новости Татарстана

11 часов назад

В Казани на время закроют дорогу на улицах Шамиля Усманова и Гагарина

Новости Казани

13 часов назад

В Казани появился сквер имени Бориса Тихомирова
Триумф делегации из Татарстана на грандиозном финале Всероссийского конкурса "Мисс и миссис бизнес Россия"
Интересное в Казани
10 часов назад

Триумф делегации из Татарстана на грандиозном финале Всероссийского конкурса "Мисс и миссис бизнес Россия"

Новости Казани

13 часов назад

В Казани летом 2025 года пройдут Юношеские исламские игры

Новости Казани

14 часов назад

Синхронистка Колесниченко завоевала золото на Играх БРИКС в Казани

Новости Казани

15 часов назад

Вода на 2 пляжах Казани признана непригодной для купания
Хватит гуглить болезни: казанские врачи рассказали, почему необходимо своевременно обращаться к специалистам
Гид по скидкам Казани
4 дня назад

Хватит гуглить болезни: казанские врачи рассказали, почему необходимо своевременно обращаться к специалистам