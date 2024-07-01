В июльских квитанциях за «коммуналку» появится новая строчка: россияне будут платить еще больше
dzen.ru
С начала июля 2024 года владельцы квартир с установленными счетчиками на воду, электроэнергию и тепло заметят нововведение в своих квитанциях по коммунальным платежам.
Согласно сообщению портала progorod43, в документах появится строка с названием «перерасчет потребления за прошлый период». Это нововведение затронет тех, кто в течение прошлого 23 года не сталкивался с перерасчетами.
Как будет работать новый перерасчет?
Перерасчет представляет собой процедуру повторного расчета стоимости коммунальных услуг, основанную на фактическом потреблении и возможных изменениях в условиях использования услуг. Если в прошлом периоде были переплаты, их могут зачесть в будущие платежи или вернуть на счет абонента. В том случае, если у владельца недвижимости обнаружатся недоплаты, соответствующая сумма будет включена в следующий платеж.
Это изменение вводится с целью корректировки ошибок и обеспечения точности расчетов за потребленные услуги. Управляющие компании осуществляют перерасчеты на основании заявлений от жильцов или по решению контролирующих органов.
Советы для потребителей
Для минимизации затрат на КУ и избежания просрочек по оплате рекомендуется воспользоваться платежными картами, предлагающими кэшбэк за коммунальные платежи. Таким образом, можно не только своевременно оплачивать счета, но и получать дополнительные бонусы от банков.
Это нововведение направлено на улучшение прозрачности расчетов и усиление контроля за правильностью начислений, что важно для каждого потребителя коммунальных услуг.
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