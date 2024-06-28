В июльских квитанциях за «коммуналку» появится новая строчка: будем платить еще больше

С июля текущего года жители, оборудовавшие свои дома приборами учета потребления ресурсов, таких как вода, электричество и тепло, заметят в своих платежках новую строку — «перерасчет потребления за прошлый период». Это обновление будет применяться в случаях, если в 2023 году перерасчеты не выполнялись.

Что означает новая запись в платежных документах?

Эта информационная строка предназначена для коррекции оплаты коммунальных услуг, основываясь на реальном потреблении, зафиксированном счетчиками. Если за предыдущий период были выявлены ошибки в начислениях, перерасчет поможет скорректировать недоплаты или переплаты. В случае обнаружения недоплаты, следующий платеж будет увеличен, в то время как при переплате средства могут быть перенесены на последующие платежи или возвращены потребителю.

Процесс перерасчета

Перерасчет потребления услуг начинается с инициативы управляющих компаний. Это может происходить по заявлению жителей, обнаруживших расхождения в счетах, или по требованию контролирующих органов, которые нашли ошибки во время аудита.

Советы для потребителей

Для избежания просрочек по оплате и возможного увеличения платежей из-за недоплат, рекомендуется своевременно вносить средства за коммунальные услуги. Воспользоваться кредитными картами с кэшбэком за оплату коммунальных услуг может быть выгодно, так как это помогает экономить на ежемесячных расходах.

Это изменение направлено на повышение точности и прозрачности в системе начисления коммунальных платежей, что должно обеспечить более справедливое распределение финансовых обязательств между потребителями и поставщиками услуг.