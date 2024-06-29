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· 16+ · Алина Алмакаева

В июльских квитанциях за "коммуналку" появится ещё одна строчка: будем платить больше

В этом июле владельцев квартир со счетчиками на воду, электричество, тепло и другие коммунальные услуги ждет нововведение. 

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В этом июле владельцев квартир со счетчиками на воду, электричество, тепло и другие коммунальные услуги ждет нововведение. В квитанциях появится строка "перерасчет потребления за прошлый период". Что это значит и стоит ли волноваться?

Разбираемся с новым пунктом:

Если в 2023 году у вас не было перерасчетов, то июльская квитанция может удивить скорректированной суммой. Это своеобразное подведение итогов за предыдущий период, которое призвано привести ваши платежи в соответствие с реальным потреблением.

Две стороны одной медали:

Недоплата: если вы потребили больше, чем оплатили, то готовьтесь доплатить разницу.
Переплата: в случае переплаты сумма может быть учтена в будущих платежах или возвращена на ваш счет.


Кто стоит за перерасчетом?

Инициировать перерасчет могут как сами жильцы, обратившись в управляющую компанию (например, при обнаружении ошибок в начислениях), так и контролирующие органы в рамках проверок.

Рекомендация: храните квитанции за прошлый год, чтобы в случае необходимости сверить данные и убедиться в корректности начислений.

Лайфхак: оплачивайте коммуналку картами с кэшбэком и возвращайте часть потраченных средств.

Главное – не паниковать!Внимательно изучите квитанцию, проверьте историю платежей и при необходимости обратитесь в управляющую компанию за разъяснениями.

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