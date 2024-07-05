В июле граждане страны получат льготу по оплате ЖКУ: узнаем, кто в списке

С началом июля 2024 года в России вводится значимая реформа, направленная на поддержку определённых категорий граждан.

Как сообщает информационный ресурс ko44.ru, пенсионеры, инвалиды, ветераны, члены многодетных и семьи погибших военнослужащих освобождаются от уплаты комиссий при оплате за жилищно-коммунальные услуги.

Снижение финансовой нагрузки

Эта инициатива направлена на сокращение финансового давления на уязвимые слои населения, которые уже сталкиваются с повышенными расходами. Введённая в сентябре 2020 года комиссия в размере до 3% от суммы платежа значительно увеличила их месячные расходы. Новая мера исключает такие комиссии, позволяя экономить значительные средства.

Рост стоимости жилищно-коммунальных услуг и действия правительства

Ожидается, что вместе с освобождением от комиссий стоимость жилищно-коммунальных услуг повысится на 4% до 15% в разных регионах. Это увеличение является частью стратегии градуированного повышения тарифов, которая включает индексацию на 9.8% в 2024 году, 5.7% в 2025 году и 4% в 2026 году. Подобные меры предназначены для адаптации к текущим экономическим условиям и обеспечения поддержки населения.

Важность новой политики для социальной поддержки

Эти изменения демонстрируют заботу государства о социально уязвимых слоях населения, уменьшая их финансовое бремя в условиях растущих расходов на коммунальные услуги. Отмена комиссий — важный шаг к улучшению их финансовой устойчивости и повышению качества жизни в периоды экономической нестабильности.

Таким образом, реформа призвана обеспечить большее финансовое спокойствие и улучшить условия жизни тех, кто наиболее нуждается в поддержке, позволяя им направлять средства на другие критически важные аспекты жизни.