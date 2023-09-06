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В Интернете появился приказ о частичной мобилизации. Власти объяснили, что это за документ

В Интернете появился приказ о частичной мобилизации. Власти объяснили, что это за документ

фото: социальные сети

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В Сети распространяется приказ Шойгу о новой мобилизации в стране. Он подписан 4 сентября. В тексте говорится, что 200 тысяч военнообязанных должны быть мобилизованы с 11 сентября.

Данный приказ - фейк, созданный на Украине и распространенный украинскими телеграм-каналами и социальными сетями, сообщение в России подхватили некоторые каналы, блогеры и СМИ.

В Госдуме уже ответили, что документ - фейк. Уже как минимум потому, что подпись Шойгу на документе не соответствует оригинальному автографу министра обороны. Даже если бы она была подлинной, для проведения новой мобилизации нового приказа не требуется, в стране продолжает действовать указ главы государства от 21 сентября прошлого года.

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