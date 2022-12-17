В Госдуму внесли проект закона, который освободит от мобилизации еще одну категорию россиян

Депутаты Госдумы внесли законопроект об освобождении от призыва по частичной мобилизации россиян, имеющих ученую степень. Об этом сообщается на сайте нижней палаты российского парламента.

Согласно документу, между законами о воинской обязанности и о мобилизации имеются противоречия относительно положения об освобождении россиян с учеными степенями от призыва по мобилизации. Отмечается, что право на освобождение от призыва на военную службу по мобилизации не будет распространяться на ситуацию проведения полной мобилизации.

Иными словами, при объявлении частичной мобилизации люди с научной степенью смогут получить отсрочку, а при полной - такое право утрачивается.