Новости России
· Ульяна Сенько

В Госдуме выдвинули инициативу о закрытии Wildberries

В Госдуме выдвинули инициативу о закрытии Wildberries

gremlincom.ru

Подписаться в Telegram

Депутат Госдумы Сергей Миронов предложил закрыть популярный интернет-магазин Wildberries.

Причиной такой резкой меры стало обвинение в том, что компания якобы прикрывает нелегальных мигрантов. Миронов выразил свое мнение, предлагая компании изменить свою стратегию работы или прекратить деятельность в России, если она встает на пути выполнения законодательства страны.

По мнению депутата, статус руководителя компании в списке Forbes и обширная клиентская база не являются основанием для игнорирования российских законов и прикрытия нелегальной деятельности. Он особо подчеркнул, что подобные действия могут привести к серьезным последствиям, ссылаясь на происшествие в «Крокусе». Предложение Миронова вызвало активные обсуждения и дискуссии о дальнейшей судьбе Wildberries на российском рынке.

Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

16 часов назад

Экспертиза одобрила возведение разворота на Мамадышском тракте в Казани

Новости Татарстана

16 часов назад

В Набережных Челнах скончалась 30-летняя онколог Алия Шамбазова

тараканы морить выезд на дом

Новости Казани

день назад

В Казани до парка «Урам» будет ходить автобус

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

Создайте свой уникальный дом: руководство для казанцев по выгодному строительству в 2024 году

татуаж веснушки в Ростове-на-Дону

Новости Татарстана

17 часов назад

Бывший президент «Рубина» возглавил чувашскую национальную автономию

Новости Татарстана

2 часа назад

В Казани подросток-водитель травмировал сотрудника полиции при задержании

Новости Казани

день назад

В Казани перекрыли движение

Новости Татарстана

3 часа назад

В Казани 7-летний мальчик утонул в бассейне в фитнес-клубе, возбуждено уголовное дело
Лонгриды
3 дня назад

«Золотой билетик»: почему в Татарстане резко подорожал поход в кино

«Золотой билетик»: почему в Татарстане резко подорожал поход в кино

Новости Татарстана

час назад

Стало известно, где именно построят «Тюбетей Tower» в Казани

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане начинается санитарно-экологический двухмесячник

Новости Казани

день назад

В Казани пройдет фестиваль в поддержку животных из приютов

Новости Татарстана

2 дня назад

Татарстану не хватает логистов с высшим образованием
Для туристов могут ограничить въезд в Казань из-за саммита БРИКС
Новости Татарстана
51 минуту назад

Для туристов могут ограничить въезд в Казань из-за саммита БРИКС

Новости Казани

2 дня назад

В Набережных Челнах женщина подожгла дверь соседей

Новости Татарстана

2 дня назад

В Татарстане пообещали аномально теплые апрель и июль

Новости Татарстана

2 дня назад

Авдонина рассказала, когда в Татарстане начнется нашествия клещей
Попробуйте это хотя бы раз: что нужно успеть сделать этой зимой
Гид по скидкам Казани
5 дней назад

Попробуйте это хотя бы раз: что нужно успеть сделать этой зимой