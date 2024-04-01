В Госдуме выдвинули инициативу о закрытии Wildberries

Депутат Госдумы Сергей Миронов предложил закрыть популярный интернет-магазин Wildberries.

Причиной такой резкой меры стало обвинение в том, что компания якобы прикрывает нелегальных мигрантов. Миронов выразил свое мнение, предлагая компании изменить свою стратегию работы или прекратить деятельность в России, если она встает на пути выполнения законодательства страны.

По мнению депутата, статус руководителя компании в списке Forbes и обширная клиентская база не являются основанием для игнорирования российских законов и прикрытия нелегальной деятельности. Он особо подчеркнул, что подобные действия могут привести к серьезным последствиям, ссылаясь на происшествие в «Крокусе». Предложение Миронова вызвало активные обсуждения и дискуссии о дальнейшей судьбе Wildberries на российском рынке.