Новости России
· Алина Алмакаева

В Госдуме сделали важное заявление о мобилизации: коснется каждого

В Госдуме сделали важное заявление о мобилизации: коснется каждого

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В России продолжается оживленная дискуссия относительно возможности второй волны мобилизации. Различные телеграм-каналы и военные корреспонденты даже начали обсуждать потенциальные даты, когда такое объявление может быть сделано. Большинство склоняются к мысли, что эта волна мобилизации может начаться уже в сентябре, а именно 25 числа.

Однако, по словам генерал-лейтенанта Андрея Гурулева, члена комитета Государственной думы по обороне, на данный момент нет оснований для проведения мобилизации. Вместо этого, страна продолжает набор контрактников для службы в стратегической военной области.

Необходимо отметить, что в России проводится интенсивная кампания по привлечению внимания к контрактной службе. Интернет-ресурсы, реклама в метро, билборды и другие источники используются для этих целей.


Однако, член профильного комитета Государственной думы, Виктор Соболев, ранее заявил, что информация о начале мобилизации 25 сентября является фейком. Точно так же, пресс-секретарь президента России, Дмитрий Песков, заявил 13 сентября 2022 года, что вопрос мобилизации в РФ не рассматривается.


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