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В Госдуме сделали важное заявление о мобилизации: касается каждого

В Госдуме сделали важное заявление о мобилизации: касается каждого

Фото: открытые источники

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В Российской Федерации не утихают разговоры про вторую волну мобилизационной кампании, и многие берут на себя смелость даже называть определенные периоды времени, когда она теоретически может быть объявлена в стране.

Многие уверены, что случиться такое вполне может именно в сентябре 2023 года.
В Государственной Думе ответили на все вопросы заблаговременно, еще летом. Член оборонного комитета парламента Андре Гурулев убежден, что нет оснований для новой мобилизации, хватит набора контрактников.

Его коллега депутат Виктор Соболев также согласен: сообщения про сентябрьский призыв на передовую всех подряд - фейк.
В сентябре прошлого года Песков также говорил, что мобилизации не будет, его цитировал ТАСС. 21 сентября, через неделю после заверений Пескова, Путин объявил частичную мобилизацию.

Прошедший год многое изменил в законах РФ. Ввели мобилизационную форму повесток, увеличили в разы штрафы за неявку в военный комиссариат. Не приняты поправки об освобождении от службы многодетных и отцов детей-инвалидов.

"Этот закон написан под большую войну, под общую мобилизацию", — говорил после осуждени в парламенте Андрей Картаполов.

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