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В Госдуме России прокомментировали «приказ Шойгу» о мобилизации 300 000 человек после выборов президента

В Госдуме России прокомментировали «приказ Шойгу» о мобилизации 300 000 человек после выборов президента

@sevastopolchat1 / Telegram

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В информационном пространстве появилось сообщение о предполагаемом «приказе о дополнительной мобилизации», который якобы был подписан министром обороны РФ Сергеем Шойгу.

Однако данное утверждение быстро нашло своё опровержение. Председатель комитета Госдумы РФ по обороне, Андрей Картаполов, опроверг данную информацию, назвав её фальшивкой и уточнил, что государство не планирует никаких новых мобилизационных действий.

Представленный в интернете документ содержал ряд несоответствий, указывающих на его фальсификацию, включая неправомерное упоминание военных комиссариатов и организационно-мобилизационного управления, а также несоответствие в деталях подписи и нумерации приказа. Эксперты подчеркнули, что настоящие документы такого рода должны соответствовать строгим нормам и требованиям, что не наблюдалось в данном случае.

Кроме того, отмечается, что источники распространения такой информации часто связаны с аккаунтами, имеющими признаки ненадежности. Это подчеркивает важность критического отношения к информации, получаемой из социальных сетей, и необходимость проверки её достоверности через официальные и проверенные источники, сообщает rtvi.com.

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