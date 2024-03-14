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В Госдуме России прокомментировали мобилизацию 300 тысяч человек после президентских выборов

В Госдуме России прокомментировали мобилизацию 300 тысяч человек после президентских выборов

sli24.ru

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В последнее время в интернете активно распространяется документ, который якобы был выпущен министром обороны Сергеем Шойгу и касается новой мобилизации.

Однако Андрей Картаполов, глава оборонного комитета Госдумы, категорически отрицает подлинность этой информации, подчеркивая, что такие действия противоречат официальной линии государства. По его словам, документ — это не что иное, как фальсификация.

Цель создания и распространения такого «приказа» ясна: внести смуту и дезинформировать население. За этой акцией, как утверждает Картаполов, стоят силы, заинтересованные в дестабилизации ситуации в стране. Юридический эксперт Евгений Смирнов выделяет ряд признаков, которые свидетельствуют о фальшивости документа, включая неверное использование военной терминологии и служебных обозначений.

Детальный анализ и сравнение с аналогичными фейковыми сообщениями прошлого показывают, что документ содержит типичные для подделок ошибки и несоответствия. Ошибки в тексте и неправильное оформление служат доказательством того, что данный «приказ» никак не связан с реальной документацией Минобороны, как подтверждает источник rtvi.com.

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