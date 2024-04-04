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В Госдуме России предложили закрыть Wildberries: стала известна причина

В Госдуме России предложили закрыть Wildberries: стала известна причина

rtek24.ru

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Депутат Сергей Миронов представил инициативу, нацеленную на переоценку операций интернет-гиганта Wildberries на территории Российской Федерации. Основной причиной стала критика компании за предполагаемую поддержку нелегальной миграции.

Миронов призывает руководство Wildberries к коренному пересмотру управленческой стратегии, акцентируя на строгом соблюдении российских законов. Он утверждает, что успех и известность компании не должны служить оправданием для возможных упущений в соблюдении нормативных актов.

Это предложение вызвало активную реакцию в обществе и деловых кругах, инициируя дискуссии о необходимости соблюдения юридических рамок в деятельности крупных компаний. Данное обсуждение поднимает вопросы о правовой ответственности и этике ведения бизнеса, а также о влиянии крупных корпораций на социальную среду в стране.

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