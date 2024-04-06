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В Госдуме России хотят закрыть Wildberries: стала известна причина

В Госдуме России хотят закрыть Wildberries: стала известна причина

province.ru

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Депутат Госдумы Сергей Миронов выдвинул инициативу, предлагающую тщательный пересмотр деятельности крупного онлайн-ритейлера Wildberries в России.

В основу обращения положены обвинения в адрес компании, связанные с ее возможной ролью в поддержке незаконной миграции.

Миронов настаивает на необходимости для Wildberries переосмыслить их стратегический подход и удостовериться в полном соответствии с российским законодательством. Он подчеркивает, что ни одна компания, независимо от ее размера и популярности, не должна игнорировать правовые стандарты страны.

Предложение Миронова спровоцировало широкие обсуждения среди общественности и представителей бизнеса, акцентируя внимание на балансе между коммерческой успешностью и юридической чистотой. Возникшие дебаты отражают глубокую заботу о соблюдении законных норм и этических принципов в бизнес-среде, а также о влиянии действий крупных корпораций на общественное благополучие в России.

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