В Госдуме РФ прокомментировали «приказ Шойгу» о мобилизации 300 000 человек после выборов президента

В сети обсуждается распространенный документ, якобы подписанный министром обороны Сергеем Шойгу, о дополнительной мобилизации в России.

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов прокомментировал эту информацию для RTVI, назвав ее фальшивой. По его словам, планов по проведению мобилизационных действий нет.

Документ вызвал волну дискуссий, особенно учитывая его содержание о якобы грядущем призыве граждан на военную службу. Однако, по мнению экспертов и юристов, есть множество признаков, указывающих на его поддельность. Например, организационно-мобилизационное управление Генштаба не имеет полномочий контролировать такие приказы, а отметка «Для служебного пользования» нарушает стандарты.

Картаполов подчеркнул, что данная ситуация является примером дезинформации и призвал к бдительности при восприятии информации из интернета. Рассмотренные признаки фейка, такие как несоответствие должностей и неверная нумерация, подкрепляют его утверждения.

Данный случай подтверждает важность критического подхода к информации, распространяемой в социальных сетях, и подчеркивает необходимость проверки данных перед их дальнейшим распространением.