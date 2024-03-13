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В Госдуме РФ прокомментировали мобилизацию 300 тысяч человек после президентских выборов

В Госдуме РФ прокомментировали мобилизацию 300 тысяч человек после президентских выборов

sevastopolchat1 / Telegram

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В интернете распространяется документ, якобы исходящий от министра обороны Сергея Шойгу, о новой мобилизации. Однако Андрей Картаполов, руководитель оборонного комитета Госдумы, решительно опровергает эту информацию, заявляя, что подобные действия не соответствуют официальной государственной политике и квалифицирует документ как подделку и абсурд.

Цель распространения подобного «приказа», по мнению Картаполова, - сеять дезинформацию и путаницу, и за этим стоят определенные антагонистические силы, стремящиеся ввести в заблуждение общественность. Юридический эксперт Евгений Смирнов подчеркивает аспекты, указывающие на фальшивость документа, включая недопустимые полномочия, приписываемые военным структурам, и неправильное использование служебных маркировок.

Анализ документа и сравнение его с предыдущими подобными фейковыми сообщениями демонстрируют характерные признаки манипуляций. Несоответствия и ошибки в тексте служат подтверждением того, что данный «приказ» не имеет ничего общего с реальными документами, подтверждает rtvi.com.

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