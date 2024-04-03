В Госдуме РФ предложили закрыть Wildberries: стала известна причина

Депутат Госдумы Сергей Миронов выдвинул предложение о возможном пересмотре операций популярного интернет-магазина Wildberries в России.

Основанием для такого предложения стали обвинения в адрес компании, связанные с якобы содействием нелегальной миграции.

Миронов призвал Wildberries к изменению стратегии управления для полного соответствия российскому законодательству, подчеркивая важность соблюдения норм и правил на российском рынке независимо от размера и популярности компании. В своих высказываниях он акцентировал на необходимости ответственного подхода к ведению бизнеса, уделяя внимание социальной и законодательной ответственности.

Предложение Миронова спровоцировало широкие обсуждения среди общественности и бизнес-сообщества, инициируя дебаты о балансе между развитием бизнеса и строгим соблюдением законодательных требований в России.