На информационных площадках появилась новость, касающаяся обращения внимания на документ, распространяемый в сети и якобы связанный с именем министра обороны Сергея Шойгу, который вводит в заблуждение относительно новой мобилизации.

В связи с этим Андрей Картаполов, председатель оборонного комитета Госдумы, выступил с опровержением, утверждая, что документ фальсифицирован и не отражает официальную позицию государства.

Картаполов осуждает распространение данного материала как попытку внести раздор и дезинформацию среди населения, предполагая, что за такими действиями могут стоять силы, стремящиеся к дестабилизации обстановки внутри страны. Юридический аналитик Евгений Смирнов подчеркивает характерные признаки фальсификации, включая некорректное использование военной терминологии и официальных обозначений, что является явным указанием на подделку.

Более глубокий анализ показывает, что документ содержит ошибки, схожие с теми, что встречались в подобных фейковых сообщениях в прошлом. Эти несоответствия и оформительские недочеты служат убедительным свидетельством того, что упомянутый «приказ» не имеет ничего общего с официальной документацией Министерства обороны, что также подтверждается информационным ресурсом rtvi.com.