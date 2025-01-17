Заместитель председателя комитета Государственной Думы по обороне Алексей Журавлёв выступил с инициативой активной подготовки мужского населения России к потенциальному военному противостоянию с коллективным Западом.

В интервью изданию «Абзац» он отметил, что для ведения боевых действий в рамках специальной военной операции (СВО) на Украине в настоящий момент достаточно добровольцев, но необходимо смотреть в будущее и быть готовыми к крупным вызовам, сообщает телеграм-канал «КазаньДа».

Прогнозы и подготовка

По словам Журавлёва, западные страны, включая европейские государства и их союзников, могут быть готовы к военным действиям против России уже в 2028–2029 годах. Он подчеркнул важность заранее принимать меры и формировать мобилизационную готовность.

«Они открыто заявляют о готовности к войне с Россией. Это обязывает нас укреплять оборону, совершенствовать работу военкоматов и готовить мобилизационный резерв. Мы не инициируем конфликт, но должны быть готовы защитить Родину», — отметил депутат.

Журавлёв акцентировал внимание на том, что подготовка к возможным угрозам — это не только стратегическая необходимость, но и долг государства перед гражданами.

Основные меры подготовки

Совершенствование работы военкоматов: необходимо повысить их эффективность и организованность.

Создание сильного мобилизационного резерва: обучение и тренировки резервистов должны стать регулярными.

Информирование населения: открытое обсуждение угроз и акцент на важности готовности к защите страны.

Контекст заявления

Предложение Журавлёва прозвучало на фоне нарастающей напряжённости в отношениях между Россией и странами Запада. Западные лидеры продолжают наращивать военную поддержку своим союзникам, а также усиливают антироссийскую риторику. В этих условиях Россия стремится укрепить свою обороноспособность и повысить уровень подготовки населения.

