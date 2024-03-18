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В Госдуме прокомментировали «приказ Шойгу» о мобилизации 300 тысяч человек после выборов

В Госдуме прокомментировали «приказ Шойгу» о мобилизации 300 тысяч человек после выборов

@sevastopolchat1 / Telegram

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В последнее время в социальных сетях активно обсуждается документ, который якобы исходит от министра обороны Сергея Шойгу и касается дополнительной мобилизации.

Однако, по заявлениям Андрея Картаполова, председателя комитета Госдумы по обороне, этот документ не имеет под собой реальной основы и является фейком.

Сообщение, которое распространилось в начале марта, утверждает о планах ввести дополнительный призыв с 25 марта 2024 года. Тем не менее, Картаполов категорически опровергает эти утверждения, подчеркивая, что никаких мобилизационных действий не планируется. В документе, который якобы был подписан 6 марта, утверждается организация призыва 300 тысяч граждан. Однако, согласно анализу экспертов, в «приказе» присутствуют множество признаков фальсификации, включая ошибки в структуре документа и несоответствие в подписях и полномочиях.

Данный случай не первый: подобный фейковый документ уже появлялся в сентябре 2023 года и был активно распространен среди украинских СМИ. Эксперты подчеркивают важность критического подхода к информации в социальных сетях и предостерегают от распространения непроверенных данных, которые могут способствовать распространению дезинформации, сообщает rtvi.com.

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