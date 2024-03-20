Новости России
· Ульяна Сенько

В Госдуме прокомментировали «приказ Шойгу» о мобилизации 300 000 человек после выборов президента

В Госдуме прокомментировали «приказ Шойгу» о мобилизации 300 000 человек после выборов президента

yur-gazeta.ru

Подписаться в Telegram

Андрей Картаполов, председатель комитета Государственной думы РФ по обороне, опроверг информацию о дополнительной мобилизации в России, распространяемую через социальные сети.

Он подчеркнул, что никаких планов по мобилизации на данный момент не существует. Картаполов назвал обращение, приписываемое министру обороны Сергею Шойгу и утверждающее мобилизацию 300 000 человек, фальсифицированным.

Специалисты и юристы указали на множество несоответствий в документе, включая ошибки в оформлении и недостоверную информацию. Кроме того, в прошлом подобный фейковый документ уже появлялся в сети, вызывая дебаты и опровержения со стороны официальных лиц, пишет rtvi.com.

Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

Из-за массового ДТП под Казанью образовалась 8-километровая пробка

Интересное в Казани

23 часа назад

Татьяна Гришанова, АН "Альтера": «Интерес к инвестициям в загородную и коммерческую недвижимость будет расти»

как поставить сетки в венткамеры от тараканов с вентиляторами

Новости Татарстана

день назад

Обвиняемый в убийстве 31 пенсионерки выступит с последним словом в суде

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

Вот как казанские девушки привлекают внимание мужчин

демонтаж умывальника в Москве

Новости Казани

день назад

И. о. главы Кировского и Московского районов Казани стал Ильсур Хисматуллин

Новости Казани

день назад

Умер в Майами: стали известны причины смерти экс-нападающего «Ак Барса»

Новости Татарстана

день назад

В «Нэфис Косметикс» прокомментировали массовое отравление своих сотрудников

Новости Казани

час назад

В Казани задержали школьницу, которая планировала стрельбу в мечети

Новости Татарстана

день назад

Казанцы пожаловались Путину на отсутствие инфраструктуры
Новости Татарстана
7 часов назад

Татарстан может получить 119 новых автобусов за 1,3 млрд рублей

Татарстан может получить 119 новых автобусов за 1,3 млрд рублей

Новости Татарстана

13 минут назад

Минэнерго РФ рассматривает варианты решения вопроса с модернизацией Заинской ГРЭС

Интересное в Казани

23 часа назад

«Green-B»: фастфуд с заботой о вашем здоровье

Новости Казани

час назад

В Казани задержали школьницу, которая планировала стрельбу в мечети

Новости Татарстана

час назад

Число отравившихся в столовой «Нэфис Косметикс» выросло до 69 человек
В Татарстане Путин собрал почти 90% голосов
Новости Татарстана
2 дня назад

В Татарстане Путин собрал почти 90% голосов

Новости Татарстана

час назад

В Татарстане 19 частных клиник добровольно отказались от абортов

Новости Татарстана

2 часа назад

В Татарстане выросло количество объектов бизнеса

Новости Казани

3 часа назад

Казань обновится к Играм и саммиту БРИКС за 25 млрд рублей
Куда слетать на отдых в апреле 2024: лучшие страны для отдыха
Интересное в Казани
6 дней назад

Куда слетать на отдых в апреле 2024: лучшие страны для отдыха