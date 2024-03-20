В Госдуме прокомментировали «приказ Шойгу» о мобилизации 300 000 человек после выборов президента

Андрей Картаполов, председатель комитета Государственной думы РФ по обороне, опроверг информацию о дополнительной мобилизации в России, распространяемую через социальные сети.

Он подчеркнул, что никаких планов по мобилизации на данный момент не существует. Картаполов назвал обращение, приписываемое министру обороны Сергею Шойгу и утверждающее мобилизацию 300 000 человек, фальсифицированным.

Специалисты и юристы указали на множество несоответствий в документе, включая ошибки в оформлении и недостоверную информацию. Кроме того, в прошлом подобный фейковый документ уже появлялся в сети, вызывая дебаты и опровержения со стороны официальных лиц, пишет rtvi.com.