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В Госдуме прокомментировали «приказ Шойгу» о мобилизации 300 000 человек после выборов

В Госдуме прокомментировали «приказ Шойгу» о мобилизации 300 000 человек после выборов

dzen.ru

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В сети набирает популярность документ, предположительно исходящий от министра обороны Сергея Шойгу, который касается темы мобилизации.

Однако Андрей Картаполов, председатель оборонного комитета Госдумы, опровергает эти утверждения, называя документ подделкой и указывая на его несоответствие официальной позиции государства.

Картаполов подчеркивает, что цель фальсификации — создать беспорядок и распространить ложную информацию среди граждан, что, по его мнению, может способствовать дестабилизации обстановки в стране. Юрист Евгений Смирнов выделяет характерные признаки поддельности документа, такие как неправильное использование военной терминологии и официальных обозначений.

Анализ этого текста и его сопоставление с другими фейковыми сообщениями выявил типичные ошибки и несоответствия, которые часто встречаются в подделках. Проблемы в формулировках и форматировании указывают на то, что данный документ не имеет отношения к подлинным материалам Минобороны, как подтверждается источником на rtvi.com.

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