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В Госдуме прокомментировали мобилизацию 300 тысяч человек после выборов

В Госдуме прокомментировали мобилизацию 300 тысяч человек после выборов

rutube.ru

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В социальных сетях набирает обороты так называемый «приказ» о новой мобилизации, который якобы исходит от Министра обороны Сергея Шойгу.

Однако Андрей Картаполов, стоящий во главе оборонного комитета Госдумы, категорически опровергает подлинность этого документа. Он утверждает, что подобные мероприятия не входят в планы государства, называя документ фабрикацией и абсурдом.

По словам Картаполова, цель такой фальсификации — дезинформация, источником которой являются противники, распространяющие недостоверную информацию в сети.

Евгений Смирнов, специалист в области права, выделяет несколько аспектов, демонстрирующих поддельность «приказа». В частности, он указывает на неправомерность функций, приписываемых в документе военным комиссариатам и Главному организационно-мобилизационному управлению Генштаба, а также на некорректное использование служебной отметки.

Кроме того, аналогии с ранее обнаруженным фейковым «приказом» от сентября 2023 года подчеркивают образцовый характер таких манипуляций. Различные нестыковки в документе, включая неправдоподобные полномочия и ошибки в оформлении, служат дополнительными доказательствами его нелегитимности, сообщает rtvi.com.

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