Новости России
· Алина Алмакаева

В Госдуме отреагировали на «приказ Шойгу» о мобилизации 300 тысяч человек после выборов Президента

В Госдуме отреагировали на «приказ Шойгу» о мобилизации 300 тысяч человек после выборов Президента

sli24.ru

Подписаться в Telegram

В интернете недавно стало распространяться документ, утверждающий, что он якобы был выпущен министром обороны Сергеем Шойгу и касается новой мобилизации.

Тем не менее, представитель оборонного комитета Государственной Думы, Андрей Картаполов, категорически отрицает подлинность данной информации и подчеркивает, что такие действия противоречат официальной линии государства. По его словам, данный документ является лишь фальсификацией.

Цель создания и распространения подобного "приказа" ясна: вызвать смуту и дезинформировать население. Как утверждает Картаполов, за этой акцией стоят силы, заинтересованные в дестабилизации ситуации в стране. Юридический эксперт Евгений Смирнов отмечает несколько признаков фальшивости документа, включая неверное использование военной терминологии и служебных обозначений.

Детальный анализ и сравнение с предыдущими фейковыми сообщениями показывают, что данный документ содержит характерные для подделок ошибки и несоответствия. Ошибки в тексте и неправильное оформление являются доказательством того, что данный "приказ" не имеет никакого отношения к реальной документации министерства обороны, как подтверждает источник rtvi.com.

Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

9 часов назад

Глава районов Казани Сергей Миронов был уволен из-за утраты доверия

Гид по скидкам Казани

11 часов назад

Попробуйте это хотя бы раз: что нужно успеть сделать этой зимой

сетка металлическая для вентиляции от тараканов

Новости Татарстана

13 часов назад

В Татарстане скончался бывший прокурор Рамиль Халиуллин

Интересное в Казани

3 дня назад

Будущее загородной недвижимости: ожидания цен и спроса на частные дома в 2024 году

"уроки танца вог в Москве"

Новости Татарстана

11 часов назад

В Татарстане замминистра хотят уволить за покупку иностранных акций

Новости Татарстана

день назад

На подъезде к Свияжску растянулась пробка на 4 километра

Новости Казани

13 часов назад

Архитектор не подтвердил эскиз комплекса на берегу Казанки

Новости Казани

8 часов назад

Солист «Иванушки International» признался в любви к Казани

Новости Татарстана

10 часов назад

В Казани на Вознесенском тракте запустят новые троллейбусы
Новости Татарстана
12 часов назад

В Татарстане Путин собрал почти 90% голосов

В Татарстане Путин собрал почти 90% голосов

Новости Татарстана

3 часа назад

В «Нэфис Косметикс» прокомментировали массовое отравление своих сотрудников

Гид по скидкам Казани

11 часов назад

Попробуйте это хотя бы раз: что нужно успеть сделать этой зимой

Новости Татарстана

4 часа назад

Татарстан попал в топ-30 регионов по уровню зарплат в стране

Новости Татарстана

4 часа назад

Бастрыкин потребовал доклад о ЧП с падением снега на младенца в Татарстане
Война двор на двор: как два двора на Ямашева в Казани благоустройство делили
Лонгриды
5 дней назад

Война двор на двор: как два двора на Ямашева в Казани благоустройство делили

Новости Татарстана

4 часа назад

40 работников «Нэфис Косметикс» заразились сальмонеллезом в Татарстане

Новости Татарстана

5 часов назад

В Татарстане прогнозируют небольшой снег и морозы

Новости Казани

8 часов назад

Солист «Иванушки International» признался в любви к Казани
Кто вправе вскрывать двери без хозяев? Опубликован полный перечень агентств и служб, которым это разрешено без последствий.
Полезное
6 дней назад

Кто вправе вскрывать двери без хозяев? Опубликован полный перечень агентств и служб, которым это разрешено без последствий.