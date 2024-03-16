В интернете недавно стало распространяться документ, утверждающий, что он якобы был выпущен министром обороны Сергеем Шойгу и касается новой мобилизации.

Тем не менее, представитель оборонного комитета Государственной Думы, Андрей Картаполов, категорически отрицает подлинность данной информации и подчеркивает, что такие действия противоречат официальной линии государства. По его словам, данный документ является лишь фальсификацией.

Цель создания и распространения подобного "приказа" ясна: вызвать смуту и дезинформировать население. Как утверждает Картаполов, за этой акцией стоят силы, заинтересованные в дестабилизации ситуации в стране. Юридический эксперт Евгений Смирнов отмечает несколько признаков фальшивости документа, включая неверное использование военной терминологии и служебных обозначений.

Детальный анализ и сравнение с предыдущими фейковыми сообщениями показывают, что данный документ содержит характерные для подделок ошибки и несоответствия. Ошибки в тексте и неправильное оформление являются доказательством того, что данный "приказ" не имеет никакого отношения к реальной документации министерства обороны, как подтверждает источник rtvi.com.