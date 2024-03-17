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В Госдуме отреагировали на «приказ Шойгу» о мобилизации 300 тысяч человек после выборов

В Госдуме отреагировали на «приказ Шойгу» о мобилизации 300 тысяч человек после выборов

baltnews.com

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В интернет-среде активно распространяется документ, якобы выпущенный министром обороны Сергеем Шойгу и касающийся новой мобилизации.

Тем не менее, глава Оборонного комитета Государственной Думы, Андрей Картаполов, твердо отрицает подлинность данной информации, подчеркивая, что такие действия противоречат официальному курсу государства. По его словам, предметный документ является всего лишь подделкой.


Очевидна цель создания и широкого распространения такого "приказа" - внести смуту и дезинформировать население. По утверждению Картаполова, за этой акцией стоят силы, заинтересованные в дестабилизации политической обстановки в стране. При этом юридический эксперт Евгений Смирнов выделяет ряд характерных признаков фальшивости данного документа, включая неправильное использование военной терминологии и служебных обозначений.

Последующий детальный анализ и сравнение с аналогичными поддельными сообщениями прошлого свидетельствуют о типичных для таких фабрикаций ошибках и несоответствиях. Ошибки в тексте и некорректное оформление служат безапелляционным доказательством того, что данный "приказ" вовсе не связан с реальными документами Министерства обороны, что подтверждается источником rtvi.com.

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