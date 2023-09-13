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В Госдуме назвали возможный срок окончания СВО на Украине

В Госдуме назвали возможный срок окончания СВО на Украине

Фото: открытые источники

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СВО на Украине не закончится быстро, как бы того ни хотелось россиянам. С прогнозом выступил вице-спикер Государственной думы, депутат Петр Толстой. Он считает, что спецоперация в активной фазе продлится еще 2-3 года точно.

По словам Толстого, россиянам противостоит довольно серьезный противник, его нельзя недооценивать, его поддерживают на Западе, а потому конфликт быстро точно не закончится.

"Мне кажется, еще года два-три, потому что это не быстро. Это серьезное сопротивление. Враг серьезный. И нельзя недооценивать то, что все-таки сегодня фактически все страны поставляют им (Украине) оружие", — заявил Толстой.

Цена продолжения, по словам Толстого, будет "дорогой", но необходимой.

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