Новости России
· Алина Алмакаева

В Госдуме назвали сроки возвращения мобилизованных домой

В Госдуме назвали сроки возвращения мобилизованных домой

chuvashiya.ldpr.ru

Подписаться в Telegram

В Государственной думе было уточнено условие отъезда мобилизованных осенью 2022 года граждан Российской Федерации из зоны Специальной военной операции на Украине, сообщает портала «Лента.ру». Глава комитета Госдумы по обороне, Андрей Валерьевич Картаполов, заявил, что военнослужащие, находящиеся на службе в этой зоне, смогут вернуться домой только после окончания вооруженного конфликта между Россией и Украиной.

Картаполов также отметил, что российское правительство решило неожиданно обновить состав военнослужащих. Напомним, что частичная мобилизация в России была объявлена осенью 2022 года в сентябре, в рамках которой было призвано на службу в Вооруженные Силы РФ 300 000 граждан России. В октябре того же года министр обороны Российской Федерации, Сергей Шойгу, заявил о завершении масштабного призыва.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

На Казанском авиазаводе запустили строительство новых цехов под выпуск Ту-214

Гид по скидкам Казани

день назад

Ничего не забыли? Список всего, что нужно казанскому школьнику в учебном 2023 году

вызвать службу тараканов

Новости Казани

день назад

В Казани неизвестный мужчина попытался пробраться в школу в Авиастроительном районе

Спортивные новости Казани

3 дня назад

Азиз Замалиев: "У фиджитал-игр есть будущее"

изготовление кроватей в Красноярске

Новости Татарстана

день назад

Казань запустит 25 новых Белорусских троллейбусов

Новости Татарстана

19 часов назад

Татарстанский комик рассказал об угрозах из-за шутки про Шамана

Новости Татарстана

18 часов назад

В КФУ огромная очередь на встречу с Дмитрием Пучковым

Новости Казани

21 час назад

В Казани один из ресторанов принес публичные извинения бойцам СВО, которых не пустили в заведение из-за военной формы

Новости Казани

20 часов назад

Мэр Казани Метшин припомнил, как его публично "распекал" Шаймиев
Лонгриды
2 дня назад

Успех «Бригады» или скандалы и провал: что ждет сериал «Слово пацана» о казанских ОПГ

Успех «Бригады» или скандалы и провал: что ждет сериал «Слово пацана» о казанских ОПГ

Новости Татарстана

36 минут назад

Стали известны претенденты на пост зампреда Верховного суда Татарстана

Полезное

день назад

Россияне в ужасе от этой новости: что планируют сделать с маткапиталом в 2024 году? Шокирующие подробности.

Новости Татарстана

17 часов назад

Фигуристы недовольны условиями проживания в Казани

Новости Татарстана

17 часов назад

В Казани Федотов выиграл юниорский этап Гран-при России по фигурному катанию

Ученый сообщил, когда в Казани ждать постоянного снега, который выпадет и не растает
Новости Татарстана
3 дня назад

Ученый сообщил, когда в Казани ждать постоянного снега, который выпадет и не растает

Новости Казани

18 часов назад

Казань попала в ТОП-3 лучших городов РФ для построения карьеры

Новости Татарстана

18 часов назад

Первый гуманитарный груз для жителей Газы от Казани прибыл в Каир

Новости Татарстана

18 часов назад

Ресторан «MёD» извинился перед бойцами, которых отказались пускать в заведение
Квартира за 1 рубль в месяц: казанцам рассказали любопытный и выгодный способ купить жилье в Москве и Казани
Интересное в Казани
4 дня назад

Квартира за 1 рубль в месяц: казанцам рассказали любопытный и выгодный способ купить жилье в Москве и Казани