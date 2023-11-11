В Госдуме назвали сроки возвращения мобилизованных домой

В Государственной думе было уточнено условие отъезда мобилизованных осенью 2022 года граждан Российской Федерации из зоны Специальной военной операции на Украине, сообщает портала «Лента.ру». Глава комитета Госдумы по обороне, Андрей Валерьевич Картаполов, заявил, что военнослужащие, находящиеся на службе в этой зоне, смогут вернуться домой только после окончания вооруженного конфликта между Россией и Украиной.

Картаполов также отметил, что российское правительство решило неожиданно обновить состав военнослужащих. Напомним, что частичная мобилизация в России была объявлена осенью 2022 года в сентябре, в рамках которой было призвано на службу в Вооруженные Силы РФ 300 000 граждан России. В октябре того же года министр обороны Российской Федерации, Сергей Шойгу, заявил о завершении масштабного призыва.