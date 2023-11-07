В Госдуме назвали срок окончания СВО и прокомментировали возможность новой мобилизации

В Государственной думе Российской Федерации рассказали о предположительном сроке завершения Специальной военной операции на Украине: вооруженное столкновение не завершится в наступающем 2024 году, пишет pervo.ru.

Экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин предложил ввести контракты на службу в Вооруженных силах России с полугодовым сроком, однако Член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев вышеназванную инициативу не поддержал.

Согласно заявлению Соболева, в РФ существует два вида контрактов: контракт на добровольной основе, который действует от трех месяцев и больше, а также контракт непосредственно между военнослужащими специалистами и Министерством обороны сроком на один год и более. Предложение Рогозина о нововведениях в систему установления сроков службы в ВС России, согласно мнению депутата Виктора Соболева, на данный момент не имеет основания и необходимости.

Член комитета Государственной думы по обороне также прокомментировал информацию о новой волне мобилизации: в настоящее время новый масштабный призыв на военную службу не актуален. Виктор Соболев добавил, что согласен с предположением Главы Министерства обороны РФ Сергея Шойгу по поводу сроков завершения Спецоперации на Украине: конфликт окончится приблизительно в 2025 году.