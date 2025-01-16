В Госдуме назвали дату начала войны с Западом: россиян призывают начинать готовиться
dzen.ru
Алексей Журавлёв, первый зампредседателя комитета Государственной думы по обороне РФ, в интервью изданию «Абзац» заявил, что Российской Федерации уже сейчас нужно начать подготовку мужского населения к возможной войне с коллективным Западом.
По словам Журавлёва, в настоящее время страна располагает достаточным количеством добровольцев для успешного проведения специальной военной операции на Украине. Однако, он подчеркнул необходимость создания прочного мобилизационного резерва и подготовки граждан к защите Родины на случай полномасштабного конфликта в будущем, сообщает telegram-канал «КазаньДа».
«Европейские страны открыто заявляют, что будут готовы к военным действиям против России к 2028–2029 годам. Мы не должны этого игнорировать. Нам нужно заранее укреплять систему военкоматов и резервистов, чтобы в случае необходимости страна могла оперативно отреагировать на угрозу. Об этом нужно говорить прямо, ведь они сами объявляют о своих намерениях», — отметил депутат.
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