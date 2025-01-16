Алексей Журавлёв, первый зампредседателя комитета Государственной думы по обороне РФ, в интервью изданию «Абзац» заявил, что Российской Федерации уже сейчас нужно начать подготовку мужского населения к возможной войне с коллективным Западом.

По словам Журавлёва, в настоящее время страна располагает достаточным количеством добровольцев для успешного проведения специальной военной операции на Украине. Однако, он подчеркнул необходимость создания прочного мобилизационного резерва и подготовки граждан к защите Родины на случай полномасштабного конфликта в будущем, сообщает telegram-канал «КазаньДа».